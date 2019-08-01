Экс-невестка Елизаветы II занимала деньги у преступника-миллиардера

Имя миллиардера Джеффри Эпштейна снова всплыло после того, как он в прошлом месяце снова предстал перед судом — в этот раз по обвинению в торговле несовершеннолетними. Ранее, в 2008 году, его приговорили к 13 годам за совращение 14-летней девочки.

Дело магната снова всколыхнуло неприглядную историю связи с преступником одного из членов королевской семьи — Сары Фергюсон, бывшей королевской невестки.

В блокноте менеджера фонда комплексного рискового инвестирования оказалась запись от 25 января 2005, сделанная одним из его служащих — с пометкой «важно».

«Ее Высочество герцогиня Йоркская Сара ожидает вашего звонка», — гласит послание, а далее указан ее номер телефона.

В 2011 году выяснилось, что Фергюсон взяла в долг у миллиардера 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть долги.

Это бросило тень и на принца Эндрю, так как сначала Сара заявила, что действовала с ведома мужа, но затем изменила «показания», сказав, что это была ее собственная инициатива.

Позже она также призналась, что никогда бы не стала связываться Эпштейном, если бы знала о его преступлениях, так как всегда была против растления детей, пишет Express.