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Лина Данем поцеловала Брэда Питта на глазах у Ди Каприо

Курьезный инцидент с участием звездных артистов произошел на кинопремьере в Лондоне.

Лина Данем поцеловала Брэда Питта на глазах у Ди Каприо
Брэда Питта неожиданно поцеловала коллега. Фото: globallookpress.com

В мае Квентин Тарантино представил на фестивале в Каннах свою новую картину «Однажды в Голливуде». Представить фильм зрителям и критикам во Францию вместе с режиссером прилетели исполнители главных ролей – Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и красавица Марго Робби. А накануне премьера фильма Тарантино состоялась и в Лондоне. В России фильм представит лично режиссер — он прилетит на премьеру в Москву 7 августа.

На фотоколле в Лондоне с Брэдом Питтом произошел курьезный случай. Когда артисты и режиссер позировали фотографам, к Брэду подошла актриса Лина Данэм, также снявшаяся в фильме, и неожиданно поцеловала его в губы.

Актер не ожидал такого проявления чувств, это явственно отразилось на его лице. Смутил поступок коллеги и стоявшего рядом Леонардо, который даже открыл от удивления рот.

Как отмечает Mirror, в социальных сетях многие поклонники раскритиковали актрису за неуместный, по их мнению, поступок. Но сама Лина заявила, что просто счастлива.

«Не каждый день я флиртую с Брэдом Питтом на культовых премьерах», – заявила девушка.

Напомним, два года назад Данэм рассталась со своим бойфрендом, музыкантом Джеком Антоноффом. Сердце Питта после развода с Анджелиной Джоли тоже свободно.

Как вы считаете, у Лины Данэм есть шанс завоевать Брэда?

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Лина Данем поцеловала Брэда Питта на глазах у Ди Каприо
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