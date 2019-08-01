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Наталья Карпович родила шестого ребенка от сборщика мебели

По словам экс-депутата Госдумы, она безумно счастлива с четвертым супругом.

Наталья Карпович родила шестого ребенка от сборщика мебели
Карпович смогла родить от "бездетного" мужчины/instagram.com/n_n_karpovich/

Известная спортсменка и экс-депутат Государственной Думы Наталья Карпович стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем четвертом супруге, с которым в итоге обвенчалась. От него она родила в 2015 году дочь Эммочку. Девочка стала шестым ребёнком в семье.

Наталья Карпович. Фото
Карпович родила от сборщика мебели/instagram.com/n_n_karpovich/

«Я не собиралась выходит замуж, видит Бог. В один из дней мне понадобилось пойти на интенсивные курсы по изучению иностранных языков в Институт Гете. Там я и встретила Диму. Сначала он не произвел на меня никакого впечатления. Я же тогда считала себя великой и общаться с ним не хотела. Через неделю, однако, он зашел в мою квартиру как гость и больше уже мы не расставались. Так и живем вместе последние пять лет», — сказала спортсменка.

При этом Карпович отметила, что говорила мужчине, что у них нет ничего общего. Он трудился обычным сборщиком мебели. Дмитрий сказал, что сможет ее завоевать и слово сдержал. Покорил же он ее тем, что из Красноярска прилетел к ней в Санкт-Петербург, когда она приболела и ей требовалось мужское внимание и сильное плечо.

«В итоге мы обвенчались вскоре после свадьбы. Батюшка дал нам благословение. Он очень хотел ребенка. Врачи говорили, что он бездетный, но это оказалось неправдой. Я родила от него Эммочку. Мы разные люди из разных миров, но я не боюсь стариться рядом с ним», — заявила спортсменка, победительница чемпионатов мира и Европы по боксу.

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Тэги:

Борис КорчевниковНаталья КарповичПрограмма "Судьба человека"

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Наталья Карпович родила шестого ребенка от сборщика мебели
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