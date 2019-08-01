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Карпович объяснила, почему отдала приемного сына в спецучреждение

По словам экс-депутата, ребенок стал вести себя чересчур агрессивно.

Карпович объяснила, почему отдала приемного сына в спецучреждение
Карпович пришлось отдать приемного сына/instagram.com/n_n_karpovich/

Экс-депутат Государственной Думы и известная спортсменка Наталья Карпович в студии программы «Судьба человека» объяснила, почему отдала приемного сына в специализированное учреждение. Она взяла ребенка из детдома в 2006 году, когда жила с третьим мужем, своим тренером Николаем Кибкало.

Наталья Карпович. Фото
Карпович пришлось отдать мальчика, взятого в детдоме/globallookpress.com

«У Коли ребенок родственников оказался в детском доме. Мы поехали посмотрели его и решили забрать в нашу семью. При этом мы прекрасно знали, что мальчик отстает в развитии. Первые пять с половиной лет все было прекрасно, а вот потом начались проблемы. Врачи сказали, что с его диагнозом ему нельзя жить в семье. Он стал опасен для общества. Для нас и прежде всего для себя. За ним требовался постоянный контроль», — сказала Наталья Карпович.

По словам спортсменки, в какой-то момент мальчик поставил под угрозу жизнь одного из ее детей. Он чуть не задушил малышку. Вовремя подоспела няня и успела его оттащить. Ребенок накрутил проволоку вокруг шеи другого ребенка Карпович.

«Мы искали разные препараты, пробовали лечение, но поняли, что ребенка нужно отдать в специализированное учреждение. Особенно мне было обидно позже, когда пресса стала писать, будто бы я отдала совершенно здорового мальчика», — вспомнила Карпович.

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Тэги:

Борис КорчевниковНаталья КарповичНиколай Кибкалоприемный сынПрограмма "Судьба человека"

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Карпович объяснила, почему отдала приемного сына в спецучреждение
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