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Британские телевизионщики поспорили в эфире из-за Меган Маркл

Объектом дискуссии стал пресловутый номер Vogue, редактором которого стала герцогиня Сассекская.

Британские телевизионщики поспорили в эфире из-за Меган Маркл
У Меган Маркл нашелся защитник среди теле-мэтров. Фото: Global Look Press

Споры вокруг того, следовало Меган Маркл соглашаться быть приглашенным редактором «фэшн-библии» или нет, никак не утихнут. В этот раз тему пресловутого номера Vogue затронули журналист Салли Джонс и ведущий Good Morning Britain Эдил Рей.

Оба стали гостями в студии Ранвира Сайна, где им была дана возможность высказать свою точку зрения. Джонс не скрывала своего неодобрения поведением герцогини Сассекской. Она заметила, Меган демонстрирует долю лицемерия.

«Она делает некоторые вещи, которые задевают людей. Они считают ее себе на уме», — заявила Джонс.

Однако Рей придерживался диаметрально противоположной точки зрения.

“Она говорит о психическом здоровье, она выходит в свет и делает для жертв пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне гораздо больше, чем кто-либо еще», — заявил он, добавив, что Меган просто «фантастическая» и «ее следует восхвалять», пишет Express.

Джонс на это возразила, что Маркл может стать чудесной принцессой, так как у нее масса достоинств, но есть одно «но». «Я думаю, что проблема заключается в том, что либо у нее нет грамотных советчиков, либо она просто не прислушивается к советам», — подчеркнула она.

«А мне кажется, что нам бы следовало восхищаться такими, как она», — заявил оппонент журналистки.

«Мы не можем льстить. Британцы никогда не льстят кому-либо», — заметил на это ведущий программы.

«Я говорю не о лести, а о заслуженной похвале», — отбил выпад Рей.

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Британские телевизионщики поспорили в эфире из-за Меган Маркл
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