Принц Гарри прибыл инкогнито на «слет миллионеров»

В Сицилии проходит фестиваль Google Camp, куда приехали знаменитости со всего мира.

Каждый год Сицилия становится местом паломничества миллионеров. На итальянском острове проводится фестиваль Google Camp. Мероприятие проходит за закрытыми дверями: папарацци и журналистам вход воспрещен.

Не менее строгие меры принимаются и в отношении персонала отеля, где проходит «слет миллионеров»: все служащие подписывают бумаги о неразглашении.

Однако все тайное рано или поздно становится явным. Вот и в этом году, несмотря на все усилия организаторов, шила в мешке утаить не удалось.

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Нашлись охочие до сплетен инсайдеры, которые раскрыли детали слета.

На остров уже прилетели звезда фильма «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо, разочаровавший фанатов расставанием с Ириной Шейк Брэдли Купер, неутомимый «Итан Хант» Том Круз, певица Кэти Перри, экс-президент США Барак Обама и другие селебрити.

Появились среди гостей и члены британской королевской семьи — Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри. Примечательно, что герцог Сассекский прибыл на слет без своей второй половинки — Меган Маркл.

Однако отсутствие поддержки со стороны супруги никак не сказалось на красноречии принца — после ужина он выступил с пламенной речью об опасности изменения климата, пишет Daily Mail.