Политов призвал не верить высказываниям «больного» Алибасова

Вопреки всем подозрениям, Бари Алибасов продолжает уверять, что его отравление жидкостью для прочистки труб не было инсценировкой. Но даже самые преданные поклонники продюсера и его группы «На-На» отмечают, что в этой истории слишком много спорных моментов.

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Так, до сих пор достоверно неизвестно, каким образом бутылка с «Кротом» появилась там, где ее нашел Бари Каримович. Сам артист накануне заявил, что едкую жидкость принес на кухню Алибасова его сын. Или же это мог быть «нанаец» Владимир Политов.

«Сын говорит, что он оставил, а Володя твердит, что это был он», – говорит продюсер.

Политов прокомментировал высказывание шоумена. Конечно, артисту не понравились эти слова, по которым он является косвенным виновником случившегося. Как заявил Владимир, доверять словам 72-летнего продюсера не стоит, поскольку он нездоров.

«Кому вы верите? Зачем вы его слушаете? Это ведь больной человек!» – возмутился певец в беседе с сайтом «Дни.ру».

Отметим, с того дня, как его доставили в НИИ имени Склифосовского, Бари Алибасов заметно похудел. Знаменитость теряет вес из-за того, что его сузившийся от химического ожога пищевод не пропускает твердую пищу.

Проблемы со здоровьем не мешают Алибасову заниматься делами. Он собирается начать судебную тяжбу с производителем «Крота» и гипермаркетом «Ашан», где было куплено средство, сообщал портал Teleprogramma.pro.