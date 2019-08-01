Инну Чурикову выписали из «Склифа» после падения со сцены

Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После того, как актриса упала со сцены, она находилась на лечении почти две недели.

В справочной «Склифа» РИА Новостям подтвердили, что 1 августа звездная пациентка покинула стены больницы.

«Чурикову выписали из больницы», — подтвердили сотрудники медучреждения.

Совсем недавно врачи не делали прогнозов и отмечали, что пока о выписке не идет речи, так как состояние актрисы остается тяжелым. К, счастью, она пошла на поправку и больше не нуждается в регулярном наблюдении и медицинских манипуляциях.

Инна Чурикова упала во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня». Все случилось 18 июля, в тот же день актрису госпитализировали в больницу.

Сразу после происшествия директор театра «Ленком» Марк Варшавер поделился, что Чурикова прошла полное обследование, никаких переломов или серьезных травм у нее не зафиксировано, только ушибы. Скорее всего, Инна Чурикова потеряла равновесие из-за яркого света прожектеров, сообщает телеканал «360».

Напомним, Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее Башкирской АССР в семье преподавателей. С самого детства она хотела посвятить жизнь искусству и когда пришло время, поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончила с красным дипломом.

В 1965 году началась ее карьера в театре и кино. Актриса работает до сих пор, имеет ряд государственных наград и престижных премий.