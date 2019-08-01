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Инну Чурикову выписали из «Склифа» после падения со сцены

В палате она провела две недели.

Инну Чурикову выписали из «Склифа» после падения со сцены
Инну Чурикову выписали из больницы после падения со сцены ФОТО: Global Look Press

Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После того, как актриса упала со сцены, она находилась на лечении почти две недели.

В справочной «Склифа» РИА Новостям подтвердили, что 1 августа звездная пациентка покинула стены больницы.

«Чурикову выписали из больницы», — подтвердили сотрудники медучреждения.

Совсем недавно врачи не делали прогнозов и отмечали, что пока о выписке не идет речи, так как состояние актрисы остается тяжелым. К, счастью, она пошла на поправку и больше не нуждается в регулярном наблюдении и медицинских манипуляциях.

Инна Чурикова упала во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня». Все случилось 18 июля, в тот же день актрису госпитализировали в больницу.

Сразу после происшествия директор театра «Ленком» Марк Варшавер поделился, что Чурикова прошла полное обследование, никаких переломов или серьезных травм у нее не зафиксировано, только ушибы. Скорее всего, Инна Чурикова потеряла равновесие из-за яркого света прожектеров, сообщает телеканал «360».

Напомним, Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее Башкирской АССР в семье преподавателей. С самого детства она хотела посвятить жизнь искусству и когда пришло время, поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончила с красным дипломом.
В 1965 году началась ее карьера в театре и кино. Актриса работает до сих пор, имеет ряд государственных наград и престижных премий.

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Инну Чурикову выписали из «Склифа» после падения со сцены
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