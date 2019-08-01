Татьяна Навка с супругом отмечают льняную свадьбу

Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились девять лет назад. А в августе 2015 года, спустя год после рождения дочери Надежды, пара сыграла в Сочи долгожданное свадебное торжество.

Сегодня супруги отмечают льняную свадьбу. С четырехлетием совместной жизни фигуристка поздравила мужа в Instagram, обратившись к нему с теплыми и трогательными словами. Татьяна опубликовала в соцсети совместное фото с Песковым и отметила, что благодарна ему за брак.

«Уже четыре года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей семьи! Спасибо», – пишет Навка.

Конечно же, друзья и поклонники оставили в адрес пары множество поздравлений, в числе других в комментариях «отметилась» Анна Семенович.

«Дорогая, поздравляю вас. Вы очень красивая и любящая пара. Будьте счастливы», – пожелала певица.

Напомним, у Татьяны Навки есть и старшая дочь Александра, родившаяся в браке с тренером Александром Жулиным. Дочь и трое сыновей от прошлых отношений есть и у Дмитрия Пескова. У родственников отличные отношения. Недавно спортсменка опубликовала на своей страничке фото, на котором она и супруг запечатлены вместе со всеми детьми.