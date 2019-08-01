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Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть

По словам известного депутата и спортсменки, стоял вопрос о ее жизни и смерти.

Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Наталья Карпович не смогла построить счастливый брак с первым мужем/instagram.com/n_n_karpovich/

Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она рассказала, почему распался ее первый брак. Замуж она вышла в семнадцать лет. Мужчина, которого звали Владимир, был на четыре года ее старше.

Наталья Карпович. Фото
Наталья Карпович рассталась с первым мужем/instagram.com/n_n_karpovich/

«Это был брак по любви. Я родила ребенка. Но пришли лихие девяностые. Каждый из нас хотел идти вперед. Но вместе с мужем мы не пошли. Он выбрал другую женщину. При этом для меня семья всегда была на первом месте. У нас был с супругом на тот момент совместный бизнес. Хотели покупать большую квартиру, но все в один момент рухнуло», — заметила Наталья Карпович.

При этом супруг не смог расстаться с Карпович мирным путем. Он сломал ей челюсть во время выяснения отношений.

«Я попала в больницу. Могло случиться кровоизлияние в мозг. Врач сказал: «Ну давай ночь переживем и посмотрим, что будет». К счастью, благодаря медикам меня выходили. А через девять месяцев муж попал в неприятную историю, ему светила тюрьма, но я забыла былые обиды и вытащила его из передряги. Мне просто очень хотелось, чтобы у дочки был папа», — заметила спортсменка.

По словам Натальи Карпович, они смогли еще прожить под одной крышей месяц, но затем расстались окончательно. Все эти годы бывший супруг не помогал дочери. Когда девочка выросла, то нашла его по социальным сетям.

«Я была рада видеть мужа спустя 20 лет. У меня просто текли слезы при встрече. Даже когда он начал меня обвинять во всех своих бедах. После той беседы мы больше не встречались», — сказала Наталья Карпович.

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Борис КорчевниковНаталья КарповичПрограмма "Судьба человека"

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Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
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