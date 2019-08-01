Бледанс вспомнила о неудачной попытке родить с помощью ЭКО

По словам актрисы, больше подвергать себя стрессу она пока не планирует.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как пыталась выносить ребенка с помощью процедуры ЭКО. По ее признанию, она очень хотела стать еще раз мамой, но в силу возраста не смогла. По словам Бледанс, подвергать себя такому сильному стрессу еще раз она не намерена. В то же время она понимает, что тогда был шанс, но она им не смогла воспользоваться.

В будущем звезда не исключает, что все-таки еще раз станет матерью. Впрочем, для этого ей должен встретиться на пути надежный человек. Эвелина Бледанс отметила, что у нее перед глазами пример певицы Аллы Пугачёвой, которая стала мамой, когда ей было уже за шестьдесят. Звезда считает, что в этой жизни никогда не следует говорить «никогда».

Высказалась звезда и о своем третьем муже продюсере Александре Семине. Она считала, что у них будет любовь до гроба, но потом все резко прекратилось в отношениях. В то же время она не считает, что потратила на Александра лучшие годы своей жизни. Хотя и отдала супругу много женской энергии и любви.

Бледанс заметила, что простила мужа и желает ему счастья. В то же время она подчеркнула, что причина их расставания кроется вовсе не в изменах любимого, сообщает «СтарХит».