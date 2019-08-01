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Оксана Федорова прокатилась в морском порту Сочи на дельфине

Красавица нашла общий язык с обитателем морских глубин.

Оксана Федорова прокатилась в морском порту Сочи на дельфине
Оксана Федорова/instagram.com/fedorovaoksana/

Практически весь июль модель и телеведущая Оксана Федорова провела в Сочи. Федорова не только отдыхала, но и дала концерт для жителей курортного города. В поисках развлечений Оксана обнаружила, что в морском порту Сочи можно поплавать с дельфинами.

Федорова разместила на своей странице в Instagram серию фото в обнимку и верхом на дельфине и подписала его: «Радости полные штаны. Оказывается, в морском порту можно поплавать с дельфинами и белухами. Незабываемые ощущения. Шестой год отдыхаем в Сочи, но он не перестает удивлять».

Судя по фото, красотке удается легко очаровывать не только людей, но и морских животных. На снимках Оксана даже почесывает брюшко животного, которое удерживает себя плавниками на спине.

Все время отпуска в Сочи Оксана балует подписчиков, размещая эффектные фото, в том числе в купальниках и модных летних образах.

Помимо кадров знаменитость делилась со своими поклонниками и секретами красоты, подчеркивая, что самым лучшим летним модным трендом она считает свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку.
Напомним, что Оксана стала первой россиянкой, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». К слову, Федорова же была единственной, кто отказался от награды. Через четыре месяца после получения приза Оксана вернула организаторам конкурса корону, драгоценные украшения и все рекламные контракты.

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«Мисс Вселенная»Оксана ФедороваСочи

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Оксана Федорова прокатилась в морском порту Сочи на дельфине
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