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Любовь Толкалину заподозрили в романе с Борисом Гребенщиковым

Как уверяет друг рокера, актриса уже два года сопровождает своего возлюбленного.

Любовь Толкалину заподозрили в романе с Борисом Гребенщиковым
Любовь Толкалину подозревают в романе с Гребенщиковым/globallookpress.com

Друг рок-музыканта Бориса Гребенщикова заявил, что у певца уже два года кипит бурный роман с актрисой Любовью Толкалиной. Сразу после расставания с режиссером Егором Кончаловским актриса стала встречаться со знаменитым БГ.

Борис Гребенщиков. Фото
Бориса Гребенщикова стали замечать в обществе Любови Толкалиной/globallookpress.com

В 2017 году парочку в первый раз застукали за поцелуями. Это случилось в Муроме, где Борис Гребенщиков давал концерт для своих поклонников. Кстати, после Толкалина заявляла, что люди, которые распространяют про нее грязные слухи, мыслят исключительно трусами, засевшими у них в голове.

Между тем друг Бориса Гребенщикова уверяет, что в семье музыканта измены, так сказать, легализованы. Но только те, которые попадают под категорию «разовые встречи». Толкалина уже два года появляется на концертах Гребенщикова. Друг уверяет, что просто так она бы не стала ездить за возлюбленным. Бывали случаи, что актриса отправлялась в небольшие российские города, чтобы только быть рядом с любимым. Причем уже на следующий день ей самой нужно было уезжать с театром на гастроли.

Кстати, недавно Толкалина приезжала на фестиваль «Нашествие», где выступал Борис Гребенщиков. Она удобно расположилась в вип-ложе и снимала выступление любимого на камеру сотового телефона. Покидали рок-фестиваль звезды по отдельности, чтобы их никто не увидел. Однако любопытные все равно застукали парочку на заднем сиденье одного из автомобилей, где они нежно о чем-то ворковали, сообщает «Экспресс-газета».

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Борис ГребенщиковЛюбовь ТолкалинаМуромФестиваль "Нашествие"

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Любовь Толкалину заподозрили в романе с Борисом Гребенщиковым
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