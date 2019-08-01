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Шоу «Танцы» возвращается на экраны

Авторы проекта обещают много ярких и оригинальных номеров.

Шоу «Танцы» возвращается на экраны
ТАТЬЯНА ДЕНИСОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/TATYANADENYSOVA/

Одно из самых эмоциональных и интригующих шоу «Танцы» возвращается в эфир. Первый выпуск выйдет уже 24 августа в 21.00. Так что нового и интересного обещают авторы программы?

Из главных нововведений – специальная детская версия программы. Кастинг на проект прошли самые талантливые из тысяч желающих, кто прислал организаторам свои видеозаявки.

Также в жюри шоу появятся новые звезды. К бессменным ведущим присоединятся Иван Дорн, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие знаменитости. Авторы шоу обещают, что без ярких номеров и оригинальных перфомансов не обойдется. Так что создатели программы уверены, что в итоге будут удивлены даже самые скептически настроенные зрители, пишет «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Напомним, победителем последнего пока, пятого сезона стал Алексей Летучий, который входил в команду Татьяны Денисовой.

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Шоу «Танцы» возвращается на экраны
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