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Цымбалюк-Романовская хотела проникнуть в роддом к экс-возлюбленной Шаляпина

Татьяна Гудзева в шоке от того, как ведет себя пианистка из Киева.

Цымбалюк-Романовская хотела проникнуть в роддом к экс-возлюбленной Шаляпина
Цымбалюк-Романовская никого не подпускает к Шаляпину/globallookpress.com

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, которая, как она уверяет, недавно родила ребенка от певца, заявила, что новая любовь музыканта пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась проникнуть в роддом к ней.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото
Цымбалюк-Романовская ненавидит Гудзеву/globallookpress.com

Как утверждает Гудзева, она рожала в обычной палате. Платные роды себе позволить она не может, потому что Шаляпин так и не перевел ни копейки. Как говорит девушка, пианистка из Киева угрожает ей. Причем Гудзева лежала на сохранении, когда посыпались первые проклятия от бывшей супруги актера Армена Джигарханяна. К счастью, свою угрозу она не сдержала и до роддома не добралась.

Как сказала Гудзева, ей делали кесарево сечение. Сейчас с ребёнком все прекрасно. Она назвала его Федором. Однако девушка очень расстроилась, что музыкант так и не встретил ее на пороге роддома.

По словам Гудзевой, она отправила снимок их общего ребенка Шаляпину. Его увидела Цымбалюк-Романовская. И снова пошли угрозы, чтобы девушка держалась от бывшего возлюбленного подальше. Пианистка из Киева посоветовала ей пройти тест ДНК. Кстати, об этом говорил и Прохор Шаляпин. Он готов признать ребёнка только при таком раскладе, сообщает «Комсомольская правда».

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинТатьяна Гудзева

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Цымбалюк-Романовская хотела проникнуть в роддом к экс-возлюбленной Шаляпина
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