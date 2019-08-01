НОВОСТИ

«Не гневите Бога!»: Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве

Подписчики же напомнили ведущей, что есть места, где климат еще хуже столичного.

«Не гневите Бога!»: Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве
КСЕНИЯ БОРОДИНА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BORODYLIA/

Отдохнув в солнечной Италии, Ксения Бородина столкнулась с российскими, вернее даже, московскими реалиями – неважной погодой. Поэтому поводу ведущая реалити-шоу «Дом-2» решила высказать все, что она думает по этому поводу.

«У нас четыре сезона: «Холодища!», «Ну, и грязища!», «Сдохнуть, какая жара…» и «Когда же этот дождь, падла, кончится»», — перечисляет телезвезда.

Комментаторы поддержали Ксению лишь отчасти. Те, кто был категорически не согласен жить в таком климате признались, что давно перебрались в Майями или Турцию. Другие же пристыдили звезду.

«Не гневите Бога! Это Вы еще у нас в Питере не жили», — пишет одна из поклонниц.

«Люди вечно чем то недовольны ….. а нужно просто радоваться каждому посланному нам, Господом дню!», — уверен комментатор.

«Я не понимаю людей, которые жалуются на погоду: природа не обязана подстраиваться под вас, дорогая редакция», — напоминает фанатка.

Напомним, в Италии Ксения Бородина не только весело провела время вместе с Ольгой Орловой на концерте Тимати, но и устроила фотосессию на фоне стога сена.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения БородинаКсения Бородина последние новостиОльга Орловаотдых в ИталииПлохая погодаПогода в МосквеТимати

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не гневите Бога!»: Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: