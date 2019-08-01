«Не гневите Бога!»: Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве

Подписчики же напомнили ведущей, что есть места, где климат еще хуже столичного.

Отдохнув в солнечной Италии, Ксения Бородина столкнулась с российскими, вернее даже, московскими реалиями – неважной погодой. Поэтому поводу ведущая реалити-шоу «Дом-2» решила высказать все, что она думает по этому поводу.

«У нас четыре сезона: «Холодища!», «Ну, и грязища!», «Сдохнуть, какая жара…» и «Когда же этот дождь, падла, кончится»», — перечисляет телезвезда.

Комментаторы поддержали Ксению лишь отчасти. Те, кто был категорически не согласен жить в таком климате признались, что давно перебрались в Майями или Турцию. Другие же пристыдили звезду.

«Не гневите Бога! Это Вы еще у нас в Питере не жили», — пишет одна из поклонниц.

«Люди вечно чем то недовольны ….. а нужно просто радоваться каждому посланному нам, Господом дню!», — уверен комментатор.

«Я не понимаю людей, которые жалуются на погоду: природа не обязана подстраиваться под вас, дорогая редакция», — напоминает фанатка.

больше по теме Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии Многие поклонники отметили, что на новом фото ведущая выглядит значительно моложе.

Напомним, в Италии Ксения Бородина не только весело провела время вместе с Ольгой Орловой на концерте Тимати, но и устроила фотосессию на фоне стога сена.