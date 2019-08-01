Певец Никита вспомнил, как Фриске жаловалась ему на низкую зарплату

Популярный в начале двухтысячных годов певец Никита стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студии у ведущей он вспомнил, как много лет назад сотрудничал с известным продюсером Юрием Айзеншписом, который ушел из жизни в 2005 году.

По словам Никиты, он давал примерно по сорок концертов в месяц, но получал за свои выступления крохи. Основные деньги, согласно договору, доставались продюсеру. Причем подобная ситуация была и в других популярных тогда музыкальных коллективах. Например, в группе «Блестящие».

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«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления. Причем у меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться», — заявил музыкант.

По его словам, однажды он обратился за помощью к опытному юристу, чтобы тот посмотрел его договор. Тот указал на некоторые пункты в условиях, которые не выполняет Айзеншпис. Певец однажды подошел к продюсеру. В итоге через какое-то время к нему приехали ребята с автоматами и заставили переподписать контракт на выгодных для Айзеншписа условиях. Как заметил Никита, зато теперь его уже ничем не напугать.