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Певец Никита вспомнил, как Фриске жаловалась ему на низкую зарплату

По словам музыканта, около двадцати лет назад музыкантам продюсеры платили крохи.

Певец Никита вспомнил, как Фриске жаловалась ему на низкую зарплату
Жанна Фриске была недовольна зарплатой в "Блестящих"/globallookpress.com

Популярный в начале двухтысячных годов певец Никита стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студии у ведущей он вспомнил, как много лет назад сотрудничал с известным продюсером Юрием Айзеншписом, который ушел из жизни в 2005 году.

Певец Никита. Фото
Певец Никита рассказал о конфликтах с Айзеншписом/globallookpress.com

По словам Никиты, он давал примерно по сорок концертов в месяц, но получал за свои выступления крохи. Основные деньги, согласно договору, доставались продюсеру. Причем подобная ситуация была и в других популярных тогда музыкальных коллективах. Например, в группе «Блестящие».

«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления. Причем у меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться», — заявил музыкант.

По его словам, однажды он обратился за помощью к опытному юристу, чтобы тот посмотрел его договор. Тот указал на некоторые пункты в условиях, которые не выполняет Айзеншпис. Певец однажды подошел к продюсеру. В итоге через какое-то время к нему приехали ребята с автоматами и заставили переподписать контракт на выгодных для Айзеншписа условиях. Как заметил Никита, зато теперь его уже ничем не напугать.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЖанна Фрискепевец НикитаЮрий Айзеншпис

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Певец Никита вспомнил, как Фриске жаловалась ему на низкую зарплату
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