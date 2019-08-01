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Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком

А четыре дня назад здесь же, в Греции, она отпраздновала свой день рождения.

Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком
Игорь Булатов и Виктория Лопырева. /INSTAGRAM.COM/LOPYREVAVIKA

Виктория Лопырева и ее спутник Игорь Булатов, а также компания знакомых уже неделю отдыхают в Греции. Что ни день, то праздник – развлечения, застолья, море, солнце. А четыре дня назад Вика отметила свой день рождения. В общем, отдых уже удался.

Седьмой день пребывания в Греции компания решила отметить красивым и, надеемся, вкусным тортиком, который показала на своей странице в социальной сети Instagram супермодель.

Комментаторы переживают за Вику, ведь такое обилие сладкого может негативно сказаться на ее фигуре. Впрочем, некоторые комментаторы уверены, что Лопырева и не притрагивается к лакомству, а угощает им своих гостей.

Напомним, кроме, собственно, отдыха и праздников, Виктория делится и своими модными оригинальными образами, которые тоже не оставляют равнодушных среди ее поклонников.

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Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком
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