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«Шедеврально!»: Седокова оценила слова новой песни Бузовой

Релиз композиции «Лайкер» выйдет уже 2 августа.

«Шедеврально!»: Седокова оценила слова новой песни Бузовой
ОЛЬГА БУЗОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BUZOVA86/

Оля Бузова «на гора» выдает своим поклонникам одну композицию за другой. Откровенных промахов, надо заметить, не было. Каждая песня ведущей «Дома-2» находит своего слушателя. Скорее всего, и новая песня звезды тоже станет хитов, один из куплетов которой Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Ты испугался, от меня отписался
Из друзей удалился, даже не извинился.
Ты отлайкал все фотки
Даже без обработки,
Даже без фотошопа,
Вот такая вот ….», — пишет Ольга в комментарии к ролику с репетиции.

Кром огромной армии фанатов звезды, которые признались, что будут с нетерпением все, что будут выпускать певица, своим мнением делились и коллеги артистки. Например, Анна Седокова.

«Шедеврально. Очень смешно и вкусно», — призналась экс-участница «Виа Гры».

Напомним, накануне Ольга Бузова призналась своим друзьям в любви. А вот о сестре ни слова. Между тем, Анна недавно призналась, что тяжело переживает ссору со знаменитой сестрой.

А у вас есть любимая песня в исполнении Ольги Бузовой?

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«Шедеврально!»: Седокова оценила слова новой песни Бузовой
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