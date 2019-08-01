Эпизод «Маши и Медведя» посмотрели четыре миллиарда раз

О том, что российский анимационный сериал «Маша и Медведь» популярен во всем мире, ничего не сказать. Просмотры отдельных эпизодов приключений неразлучной парочки набирают на YouTube миллионы просмотров. А теперь – миллиарды.

Как сообщает студия «Анимаккорд», выпускающая сериал, самой просматриваемой серией мультфильма стала серия под названием «Маша плюс каша». Ее на YouTube посмотрели уже больше четырех миллиардов раз.

Таким образом, эпизод занял четвертую строку среди всех видео, размещенных на портале, уступают только хитам Эда Ширана и рэп-исполнителей. Кроме того, входит в Книгу рекордов Гиннесса – 2019 как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.

Кстати, возможно, удастся приблизиться к «машиным» рекордам другим проектам отечественных аниматоров. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, студия «Союзмультфильм» намерена снять продолжения известных советских хитов «Умка» и «Веселая карусель».

А вы смотрели мультфильм «Маша и Медведь»?