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После фотосессий в бикини Волочкова «случайно» снялась в платье

Фирменных шпагатов на новых снимках тоже не оказалось.

После фотосессий в бикини Волочкова «случайно» снялась в платье
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Анастасия Волочкова, отправившись отдыхать на виллу друзей в Греции, «пустилась во все тяжкие». Такого количества снимков в бикини и на шпагате, куда уж без них, подписчики на страницу бывшей балерины в Instgaram не видели давно. Даже сама Анастасия попросила фанатов «потерпеть».

Все потерпели – и дождались. В очередной публикации звезда наконец-то предстала перед фолловерами в одежде. Это оказалось длинное платье без рукавов, с цветочным принтом. Одна нога артистки на снимке полностью обнажена. Артистка призналась, что этот кадр сделал случайно.

«Зачастую, когда не позируешь, кадр получается необычнее и интереснее. У вас так случается? Это платье прямо перед отъездом в Грецию мне сшила моя Подруга Катя Помещикова», — рассказала в подписи к фотографии Волочкова.

Напомним, не так давно, еще до отъезда за границу после шумного успеха своего шоу, Анастасия Волочкова рассказала о роскоши, которую она себе позволить не может.

А вам не надоели фотографии Анастасии в купальниках и на шапагате?

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После фотосессий в бикини Волочкова «случайно» снялась в платье
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