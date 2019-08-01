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Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала

На фотографии малышка играет с мамой на пляже.

Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала
Виктория Исакова. ФОТО: INSTAGRAM

О личной и семейной жизни актрисы Виктории Исковой известно немного. И она, и супруг, режиссер Юрий Мороз, тщательно оберегают личное пространство от посторонних глаз. Потому и о существовании у пары дочери поклонники звездной четы узнали только тогда, когда этого захотели сама актриса.

Но даже сейчас Виктория не стремится тиражировать фотографии ребенка в Сети. И каждый из них – по своему, редкий. Такой обещает стать и новая черно-белая фотография девочки, имени и возраста которой так до сих пор никто не знает. Как всегда наследница знаменитых супругов запечатлена со спины. Она держит маму за руку, играя на пляже.

Свои «лайки» под снимком поставили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.

«Вика, это же фантастически красиво!» — пишет в комментарии Юлия Снигирь.

Не перебарщивает ли с секретностью относительно наследницы Виктория Исакова, как вы считаете?

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Тэги:

актрисаВиктория Исаковадочьредкий снимокЮлия СнигирьЮрий Мороз

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Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала
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