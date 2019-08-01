Меган Маркл запустит свою линию доступной одежды

В продаже вещи из коллекции герцогини Сассекской появятся в этом году.

37-летнюю герцогиню Сассекскую не раз критиковали за непомерные траты и дорогой гардероб. А не так давно Меган Маркл уже прямо призвали отказаться от дорогих французских брендов одежды. Прислушается представительница британской королевской семьи к советам или нет, но все же она обратила внимание на доступные, бюджетные наряды.

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Не для себя, конечно. Жена принца Гарри решила попробовать свои силы на дизайнерском поприще и начала сотрудничество с британским отделением модного бренда Marks and Spencer, для которой уже создала коллекцию одежды, средства от продажи которой пойдут на благотворительность. Деньги будут поступать в организацию Smart Works, работа которой заключается в содействии женщинам в поисках работы, пишет Daily Mail.

«Это не просто объединяет наши судьбы, но и напоминает нам, как важна взаимная поддержка. Это возможность стать частью истории успеха разных женщин», — сообщила Меган.

Покровительствовать фонду герцогиня стала еще в начале года. И тогда же герцогиня побывала в фонде и помолга одной из женщин подобрать подходящий для собеседования образ. Приобрести вещи из «королевской» коллекции покупательницы смогут уже в этом году. Продавать их будет, естественно, Мarks and Spencer.

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Напомним, герцогиня уже вошла в мир высокой моды. Сегодня она является приглашенным редактором одного из номеров британского Vogue.

А вы бы доверились вкусу Меган Маркл, покупая созданные ею модели?