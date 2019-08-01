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Кудрявцева для встречи с подругой выбрала актуальное платье в горох

Новыми снимками ведущая похвасталась в своем Instagram.

Кудрявцева для встречи с подругой выбрала актуальное платье в горох
ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, гороховые принты на нарядах – очень актуальны сегодня. Впрочем, этот рисунок, как и все классическое, популярен всегда. В тренде же нынешнего сезона белый горох на розовом или темные горошины на светлом фоне.

Именно такое платье и выбрала для встречи со своей подругой детства Лера Кудрявцева. На фотографии, которой телезвезда поделилась в своем Instаgaram, она стоит в ярком лимонного цвета платье в мелкий разноцветный горох. Оно довольно свободное и короткое, так что позволяет демонстрировать стройные загорелые ноги ведущей.

«С этой « мамзель» мы дружим с 13 лет. Первое шампанское , первая драка с пацанами, секретики девичьи, все с ней. Помню когда она докопалась в школе до девчонки и дала ей портфелем по голове , а та 2 м роста дала ей в глаз . Мы пошли разбираться всей нашей девичьей толпой за синяк под глазом у подруги . Были ли мы леди? Нет! Мы были скорее « пацанками». Время было такое и район суровый», — вспоминает звезда.

Отмечая, как молодо выглядят дамы, одна из поклонниц ведущей предположила, что в те годы они и яблоки молодильные воровали.

Кстати, Лера всегда безупречна в созданных ею образах. Модной она остается всегда, даже во время прогулок с дочерью.

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Тэги:

Лера Кудрявцевамода и стильПлатье в горохподругателеведущая

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Кудрявцева для встречи с подругой выбрала актуальное платье в горох
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