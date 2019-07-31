Первый клип обновленного состава SEREBRO появился в Сети

После множества испытаний, чрез которые пришлось пройти претенденткам на попадание в состав группы SEREBRO, в феврале этого года, как известно, были объявлены победительницы. Ими стали Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова. До этого Макс Фадеев выбрал других девушек, но они не устроили итальянских и американских партнеров продюсера.

Когда молодая команда собралась, работа закипела. Ее результатом стал первый клип девушек на композицию «О, мама», который уже можно посмотреть на YouTube. Примечательно, что авторы заранее предупредили зрителей – им хотелось сохранить энергетику прежнего состава группы.

Напомним, созданная в 2006 группа, в которую вошли Лена Темникова, Ольгя Серябкина и Марина Лизоркина практически сразу стали узнаваемыми и популярными. Все благодаря своему участию в Евровидении. Сейчас прежние солистки строят сольную карьеру.

А вы уже успели посмотреть новый клип группы SEREBRO?