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Бари Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»

Слишком это хлопотно, считает продюсер.

Бари Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
Бари Алибасов не стал тратить силы на судебные тяжбы. Фото: Komsomolskaya Pravda

Скандально известный продюсер Бари Алибасов отказался подавать иск против производителя средства для прочистки труб «Крот», выпив которое, он получил ожоги пищевода. Вся страна следила за сводками о его здоровье.

«Нет, не буду. Я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно. Это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться…» — цитирует ТАСС создателя легендарной группы «На-На».

Ранее, известный продюсер рассказал, что хлебнул средство для прочистки труб не глядя, — просто очень хотел пить. Пять дней мужчина пролежал в коме, а сейчас, по его словам, чувствует себя хорошо.

После случившегося семья Алибасова собиралась подать в суд на фирму, которая произвела злополучный «Крот». Якобы для того, чтобы производитель с помощью надписи, этикетки, цвета бутылки предупреждал пользователей об опасности. Но теперь, похоже, эта идея сошла на нет.

Напомним, многие подозревают Бари Алибасова в инсценировке данного происшествия — якобы ради пиара или денег. Некоторые аспекты этой запутанной истории явно намекают на постановку. А вскоре после выхода из больницы продюсер анонсировал новый клип своих подопечных. Правда, успеха ролик не имел.

А вы верите в историю с отравлением?

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"Крот"Бари АлибасовБари Алибасов отравлениесуд

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Бари Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
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