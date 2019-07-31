Бари Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов отказался подавать иск против производителя средства для прочистки труб «Крот», выпив которое, он получил ожоги пищевода. Вся страна следила за сводками о его здоровье.

«Нет, не буду. Я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно. Это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться…» — цитирует ТАСС создателя легендарной группы «На-На».

Ранее, известный продюсер рассказал, что хлебнул средство для прочистки труб не глядя, — просто очень хотел пить. Пять дней мужчина пролежал в коме, а сейчас, по его словам, чувствует себя хорошо.

После случившегося семья Алибасова собиралась подать в суд на фирму, которая произвела злополучный «Крот». Якобы для того, чтобы производитель с помощью надписи, этикетки, цвета бутылки предупреждал пользователей об опасности. Но теперь, похоже, эта идея сошла на нет.

Напомним, многие подозревают Бари Алибасова в инсценировке данного происшествия — якобы ради пиара или денег. Некоторые аспекты этой запутанной истории явно намекают на постановку. А вскоре после выхода из больницы продюсер анонсировал новый клип своих подопечных. Правда, успеха ролик не имел.

А вы верите в историю с отравлением?