Галустян собирается зарегистрировать фразу «Понять и простить» как бренд

Одно из самых популярных выражений актера Михаила Галустяна — «Понять и простить» — теперь станет его собственностью. Юморист и шоумен подал заявку на регистрацию бренда под таким названием в Роспатент, сообщает новостное агентство «Москва». Комментария от звезды журналистам получить не удалось.

Согласно документу, под обозначенным брендом можно производить кинофильмы, 3D-очки, канцтовары, соки и другие безалкогольные напитки, а также спиртное: бренди, вино, водку и так далее. Как это будет выглядеть, похоже, знает один Галустян, но артист пока не спешит рассказывать об этом поклонникам. Только несколько часов назад он развеял слухи о том, что проводит какие-то конкурсы и розыгрыши в Интернете, и опроверг появившееся новости о разводе с женой.

Напомним, фраза «Понять и простить», произнесенная персонажем Галустяна Александром Бородачом, впервые прозвучала в пятом сезоне телепередачи «Наша Russia». В 2016 году вышел отдельный сериал «Бородач. Понять и простить».