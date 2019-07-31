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Дочь Толкалиной и Кончаловского переедет жить в Санкт-Петербург

18-летняя наследница актрисы обоснуется на новом месте со своим возлюбленным.

Дочь Толкалиной и Кончаловского переедет жить в Санкт-Петербург
Любовь Толкалина с дочкой. фото: globallookpress.com

Любовь Толкалина много путешествует, но это никогда не мешало ей видеться с дочкой Марией, которую она родила от Егора Кончаловского. Режиссер давно ушел из семьи, но ему удалось сохранить дружеские отношения с экс-женой и наследницей. Мария даже стала крестной мамой мальчика, которого Кончаловскому родила новая возлюбленная. А со своей мамой 18-летняя девушка часто выходит в свет.

В соцсети дочь Толкалиной ведет страничку, где делится новостями и своими переживаниями. Некоторое время назад она сообщила, что скоро переедет жить в другой город. Девушка беспокоилась о том, что будет вдалеке от родных и друзей. Как оказалось, Мария собралась покинуть Москву, чтобы обосноваться в Санкт-Петербурге. А 31 июля Мария призналась, что последний раз ночует в своей столичной квартире.

«Последний день в Москве. Мы уже упаковались… сидим на чемоданах и коробках, ждём… Завтра утром отправимся в путь. И здравствуй, Санкт-Петербург! Здравствуй, новый дом!» — написала она.

К слову, переезжать девушка собралась не одна, а со своим возлюбленным. Долгое время она хранила его имя в тайне, но не так давно выяснилось, что им является Никита Кузьмин. Он окончил финансовую академию в Москве и теперь является основателем и руководителем IT-компании.

Напомним, что в июле Мария заявляла, что намерена поступать в школу-студию МХАТ, чтобы учиться на продюсера. Но последние недели девушка то и дело упоминает, что собирается изучать искусство в северной столице. Пока для поступления она рассматривает академию художеств имени Репина.

А вы переезжали жить в другие города в юном возрасте?

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Егор Кончаловскийзвездные детиЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловская

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Дочь Толкалиной и Кончаловского переедет жить в Санкт-Петербург
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