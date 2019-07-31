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Из-за травмы Анита Цой отменила концерты в восьми городах

Врачи запретили ей гастролировать в ближайшее время.

Из-за травмы Анита Цой отменила концерты в восьми городах
Анита Цой вынужденно прервала свои гастроли. Фото: City News Moskva/Global Look Press

Анита Цой отменила ряд концертов на юге России и в Крыму из-за травмы ноги, которую получила на фестивале «Жара». Об этом она лично объявила в Instagram. В список городов, которые пока останутся без выступления певицы, попали Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.

«Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи!» — обратилась к поклонникам Анита.

Напомним, певица споткнулась, когда смотрела выступление Григория Лепса, и повредила палец на ноге. Ее увезли на скорой, а после Цой появилась на сцене в инвалидной коляске и спела для своих поклонников. Несмотря на такое рвение к зрителю, врачи запретили ей гастролировать в ближайшее время, минимум три недели понадобится на восстановление.

«Побереги себя! Видела твою ногу и вообще не понимаю, как ты еще на съемку вышла», — прокомментировала видео певицы Лолита.

«Лишь бы без осложнений и инфекций! Береги себя!» — добавил композитор Игорь Николаев.

Добавим, что медикам пришлось удалить ноготь с поврежденного пальца артистки, он будет отрастать в течение нескольких месяцев.

А как вы считаете, стоит ли артисту проводить концерт с такой травмой?

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Тэги:

Анита ЦойЛолита МилявскаяФестиваль "Жара-2019"

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Из-за травмы Анита Цой отменила концерты в восьми городах
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