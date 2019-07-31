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Садальский порассуждал о мужской красоте после визита к врачу

Актер посетил клинику, которая специализируется на омолаживающих процедурах.

Садальский порассуждал о мужской красоте после визита к врачу
Станислав Садальский. Фото: globallookpress.com

Станислав Садальский часто делится с поклонниками в соцсети своими воспоминаниями об известных артистах и просто размышлениями на самые разные темы. В этот раз актер высказал в Instagram свое мнение о мужской красоте.

По словам знаменитости, нет ничего более «ужасного», чем расхожее выражение «красивый мужчина». Миловидность и некрасивость – лишь определения, настоящая же красота человека — не во внешности, а в его внутреннем мире.

«Красота мужчины не в лице, а в характере, в статусе, в богатстве… Видела ты когда-нибудь, чтобы щедрый человек был некрасивым? Это что-то больше. Красота кроется не снаружи, а внутри», — подписал Садальский фото, на котором он позирует в медицинской клинике в компании дамы в белом халате.

Артист пояснил, что поднял тему мужской красоты в разговоре с запечатленным на снимке доктором.

«Стало так легко, когда рассказал об этом своему врачу», — подытожил Садальский.

Судя по всему, вопрос внешней привлекательности все-таки волнует знаменитость. Клиника, которую он посетил, проводит омолаживающие процедуры.

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InstagramактерСтанислав Садальский

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Садальский порассуждал о мужской красоте после визита к врачу
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