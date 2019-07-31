НОВОСТИ

Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии

Телеведущая поблагодарила певицу за мотивацию.

Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии
Елена Малышева, Валерия. Фото: globallookpress.com

Поклонники не устают отмечать, как молодо и подтянуто выглядит 50-летняя Валерия. Певица сохраняет красоту, поскольку ведет активный и здоровый образ жизни, кадрами со своих тренировок она часто делится в соцсети.

Накануне артистка решила показать поклонникам отрывок очередной пробежки. На видео в Instagram она, запыхавшись, уже возвращается домой. В подписи к ролику звезда призналась, что бегать ей бывает нелегко, а помогает в этом непростом занятии энергичная музыка, которую она скачивает из Интернета.

«Музыка буквально заряжает, придает ускорение. У меня для этих целей есть мой беговой плейлист», – отметила Валерия.

Одной из тех, кто прокомментировал видео, оказалась Елена Малышева. По словам ведущей программы «Жить здорово!», Валерия вдохновила, наконец, заняться спортом и ее саму. Теледива поблагодарила певицу за мотивацию.

«Лерочка! А я тоже начала бегать!.. Теперь я тоже тянусь к вашим вершинам. И такое у меня уважение к себе после пробежки, просто не передать словами!» — заявила Малышева.

В ответ певица сообщила, что тоже гордится своими спортивными достижениями.

Фото: Instagram@valeriya
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramВалерияЕлена Малышевазвездные тренировки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии
Интересно?
Поделись с друзьями: