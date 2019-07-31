Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии

Поклонники не устают отмечать, как молодо и подтянуто выглядит 50-летняя Валерия. Певица сохраняет красоту, поскольку ведет активный и здоровый образ жизни, кадрами со своих тренировок она часто делится в соцсети.

больше по теме Валерия попросила поклонников выбрать ее лучший наряд на «Жаре» Фанаты с готовностью откликнулись на просьбу певицы в соцсети.

Накануне артистка решила показать поклонникам отрывок очередной пробежки. На видео в Instagram она, запыхавшись, уже возвращается домой. В подписи к ролику звезда призналась, что бегать ей бывает нелегко, а помогает в этом непростом занятии энергичная музыка, которую она скачивает из Интернета.

«Музыка буквально заряжает, придает ускорение. У меня для этих целей есть мой беговой плейлист», – отметила Валерия.

Одной из тех, кто прокомментировал видео, оказалась Елена Малышева. По словам ведущей программы «Жить здорово!», Валерия вдохновила, наконец, заняться спортом и ее саму. Теледива поблагодарила певицу за мотивацию.

«Лерочка! А я тоже начала бегать!.. Теперь я тоже тянусь к вашим вершинам. И такое у меня уважение к себе после пробежки, просто не передать словами!» — заявила Малышева.

В ответ певица сообщила, что тоже гордится своими спортивными достижениями.