Меган Маркл рассекретила свой любимый напиток

Герцогиня так и не привыкла к классическому английскому чаю.

Любые представления об англичанах неразрывно связаны с чаем — эрл грей, имбирное печенье, вся семья в сборе за столом с маленькими изящными чашечками на блюдцах. Но вероятно для того, чтобы проникнуться этой традицией, нужно родиться в Великобритании, ведь иностранцы зачастую так и не могут к ней привыкнуть.

больше по теме Меган Маркл отказалась от пышного празднования дня рождения 4 августа герцогине исполнится 38 лет.

Меган Маркл живет на родине своего мужа недолго и как выяснилось, чайные церемонии так и не полюбила. Не так давно герцогиня случайно выдала свой любимый напиток. На страницах британского Vogue, сентябрьский номер которого выйдет под её редактурой, Меган начала публиковать тексты о своей работе над журналом.

В одном из них она поделилась воспоминанием, как они с главным редактором издания Эдвардом Эннинфулом обсуждали грядущий выпуск за чашкой мятного чая — герцогиня нередко его пьет.

«За дымящимися чашками мятного чая мы пытались понять, как свету пробиться сквозь мир, наполненный одной лишь тьмой? Благородная ли это цель? Без сомнения. Стоит ли оно того? Какие могут быть вопросы», — написала Меган.

Поклонники королевской семьи выразили разочарование в Сети по поводу выбора герцогини. Впрочем, возможно супруга принца Гарри просто отказывается от кофеиносодержащих напитков, пока кормит сына грудью, а затем начнет пить классический английский чай.