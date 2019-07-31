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Юлия Такшина показала фото помолодевшей Муравьевой

Коллеги по сериалу «Не родись красивой» встретились на юбилее Сергея Новожилова.

Юлия Такшина показала фото помолодевшей Муравьевой
Ирина Муравьева в последнее время редко выходит в свет. Фото: globallookpress.com

В последнее время Ирина Муравьева, в этом году отметившая 70-летие, нечасто выходит в свет. Но накануне народная артистка появилась на юбилее Сергея Новожилова.

Снимок с актрисой опубликовала в Instagram Юлия Такшина – коллега Муравьевой по сериалу «Не родись красивой». Девушка напомнила, что с начала съемок фильма прошло уже пятнадцать лет. Она тепло отозвалась об Ирине Вадимовне.

«Какое же это счастье просто находиться рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест», – подписала фото Юлия.

Эти слова она адресовала также другой яркой звезде отечественного кино Ольге Остроумовой, которая тоже присутствовала на праздничном вечере. Увидевшие снимок поклонники обратили внимание, какой помолодевшей выглядит 70-летняя Муравьева.

«Красавицы. Сразу вспомнился сериал «Не родись красивой». Вика Клочкова, Елена Александровна и Маргарита Рудольфовна», «Восхищаюсь», «Ольга Михайловна и Ирина Вадимовна – богини. Преклоняюсь перед их талантом», «Обожаю Ирину Муравьеву», – откликнулись фанаты сериала.

Напомним, день рождения Ирина Муравьева отпраздновала в кругу звездных друзей. На юбилейный вечер звезды фильма «Москва слезам не верит» пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, Надежда Бабкина, Олег Газманов и другие знаменитости.

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Юлия Такшина показала фото помолодевшей Муравьевой
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