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Уставший от работы Никас Сафронов увлекся дельфинотерапией

Живописец начал регулярно плавать в бассейне в компании дельфинов.

Уставший от работы Никас Сафронов увлекся дельфинотерапией
Никас Сафронов. Фото: globallookpress.com

В апреле Никасу Сафронову исполнилось 63 года. Как рассказал артист, из-за плотного рабочего графика в последнее время у него нет времени отдохнуть. Он начал часто уставать. Чтобы избавиться от неприятного состояния, живописец решился на необычный шаг.

Как рассказал Никас, сейчас он всерьез увлекся дельфинотерапией. Он плавает с двумя дельфинами в бассейне, они катают его на спине и очень любят, когда к ним прикасаются. Художник признался, что испытывает настоящий восторг от общения с этими сильными и умными созданиями.

«Главный элемент дельфинотерапии – ультразвук, который издают эти морские животные. Он положительно воздействует на нервную систему и психику человека», – сообщил Сафронов.

После этих водных сеансов живописец чувствует, что усталость отступает. Исчезают также тревожные мысли, становится проще справляться с конфликтами, а все проблемы кажутся гораздо менее серьезными, чем раньше.

В интервью WomanHit.ru Сафронов отметил, что каждый раз старается отблагодарить дельфинов за общение – гладит, чешет им шеи и просто ведет себя с ними очень ласково и уважительно.

Никаса называют одним из самых талантливых современных российских художников. Правда, есть и те, кто утверждает, что его творения не имеют какой-либо ценности, а имя себе Сафронов сделал на хорошем пиаре. Как сообщал портал, Teleprogramma.pro ранее Стас Садальский назвал его «Алибасовым среди художников».

 

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дельфиныНикас Сафроновхудожник

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Уставший от работы Никас Сафронов увлекся дельфинотерапией
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