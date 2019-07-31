Задержан подозреваемый в убийстве участницы Miss Maxim 2018

Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели и участницы конкурса Miss Maxim 2018 Екатерины Караглановой. Об этом сообщил СУСК Москвы.

По данным следственного управления, задержанный — мужчина 1986 года рождения. Между тем «Комсомольская правда» выдвинула другую любопытную версию, согласно которой у девушки могла быть тайная воздыхательница. И не она ли приложила руку к этому делу?

Напомним, труп модели, изрезанный на куски и упакованный в чемодан, нашли в ее съемной квартире в Москве 28 июля. Было понятно, что девушке перерезали горло. Возможно, убийца хотел незаметно вынести труп, но не смог. Поэтому просто бросил тело на месте преступления.

Издание, внимательно изучив Instagram Екатерины, которая была активным блогером, обратило внимание на подозрительную фотографию с букетом от некоего тайного поклонника. Он тайно посылал ей цветы с записками, не называя своего имени. Чтобы определить мотивацию и характер поклонника, записки от тайного влюбленного газетчики передали на экспертизу. В итоге графолог Георгий Черпенько предположил, что записки могла писать либо женщина, либо человек, который усиленно искажал собственную манеру письма.