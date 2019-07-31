Ливанов нашел в квартире погибшего сына дипломы по саентологии

Актер Игорь Ливанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он поделился подробностями смерти своего сына Андрея. Он появился на свет от его второй жены Ирины. Парню на момент смерти было всего 25 лет. Он неудачно упал у себя в квартире.

«Оля, сестра Ирины, мне позвонила. Сказала, что не может дозвониться до Андрея. Потом последовал еще один звонок от нее. Она сказала: «Его нет». Я сразу же поехал к нему на квартиру. Я до этого никогда в его комнате не был. Он был еще ребенком. Везде в его комнате стояли мои фотографии. Даже в шкафу», — вспомнил актер.

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Ливанов также отметил, что нашел в тот день в квартире сына не менее десяти дипломов по саентологии. В некоторых странах официально это движение признано религией, в некоторых — нет.

«Я сразу вспомнил, что задолго до трагедии в 2000 году он позвонил мне из Волгограда и сказал, что живет на какой-то квартире, где они изучают саентологию. Я сразу набрал Ирину и дал ей 24 часа, чтобы она вернула сына в Москву. В противном случае обещал подключить к делу ФСБ. Мне пытались хамить, но сына вернули. Судя по всему, он все эти годы изучал саентологию. Просто меня в известность не ставил. Я считаю, что это была секта. Для меня мой сын не погиб. Он рядом со мной. Я так и не нашел ответа на вопрос, что тогда случилось с Андреем. Не должно было так случиться. Это просто невероятно и полный абсурд», — заявил актер.