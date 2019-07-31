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Свадебный букет принцессы Дианы охранял отдельный полицейский эскорт

Цветочную композицию для герцогини Уэльской собирали лучшие флористы Лондона.

Свадебный букет принцессы Дианы охранял отдельный полицейский эскорт
Свадебному букеты принцессы Дианы понадобился отдельный полицейский эскорт Фото: Globallookpress.com

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году стала самым торжественным и красивым событием. По всему миру СМИ распространяли фото и видео с церемонии бракосочетания наследного принца Великобритании.

О платье и фате леди Ди давно ходят легенды, но мало кто знает, что уникальным был и букет герцогини Уэльской. Как сообщает Express, для доставки и охраны цветочной композиции понадобился целый полицейский эскорт.

Флорист Дэвид Лонгман, работавший над букетом, рассказал изданию, что он был настоящим произведением искусства. В него входили ландыши, орхидеи, вероника, плющ, мирт, розы графа Маунтбэттена, фрезии и традесканция. «Висячий» букет достигал в длину одного метра.

«Полиция на мотоциклах сопровождала нас через весь город к часовне», — рассказал флорист.

Он также отметил, что для Дианы были изготовлены два идентичных букета. Эта королевская традиция пошла со свадьбы Елизаветы II. Ее Величество случайно повредила букет и была вынуждена продолжать церемонию без него.

«Если мы вернемся к свадьбе королевы в 1947 году, вы можете увидеть на фото, что королева без букета. В середине медового месяца им пришлось снова одеться в свадебную одежду, а моему отцу пришлось предоставить еще один букет для этих фотографий. Теперь это традиция — делать два букета, чтобы это больше не повторилось», — объяснил Лонгман.

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Свадебный букет принцессы Дианы охранял отдельный полицейский эскорт
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