Свадебный букет принцессы Дианы охранял отдельный полицейский эскорт

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году стала самым торжественным и красивым событием. По всему миру СМИ распространяли фото и видео с церемонии бракосочетания наследного принца Великобритании.

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О платье и фате леди Ди давно ходят легенды, но мало кто знает, что уникальным был и букет герцогини Уэльской. Как сообщает Express, для доставки и охраны цветочной композиции понадобился целый полицейский эскорт.

Флорист Дэвид Лонгман, работавший над букетом, рассказал изданию, что он был настоящим произведением искусства. В него входили ландыши, орхидеи, вероника, плющ, мирт, розы графа Маунтбэттена, фрезии и традесканция. «Висячий» букет достигал в длину одного метра.

«Полиция на мотоциклах сопровождала нас через весь город к часовне», — рассказал флорист.

Он также отметил, что для Дианы были изготовлены два идентичных букета. Эта королевская традиция пошла со свадьбы Елизаветы II. Ее Величество случайно повредила букет и была вынуждена продолжать церемонию без него.

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«Если мы вернемся к свадьбе королевы в 1947 году, вы можете увидеть на фото, что королева без букета. В середине медового месяца им пришлось снова одеться в свадебную одежду, а моему отцу пришлось предоставить еще один букет для этих фотографий. Теперь это традиция — делать два букета, чтобы это больше не повторилось», — объяснил Лонгман.