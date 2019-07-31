Седокова назвала Александра Петрова «сложным холостяком»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что не смогла бы строить отношения с мужчиной, который полностью отдается своей карьере.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Анна Седокова высказалась об актере из сериала «Полицейский с Рублевки» Александре Петрове. Ранее молодого человека связывали отношения с Ириной Старшенбаум. Вместе с ней Александр снялся в военной драме «Т-34». Не так давно стало известно, что у актера появилась новая муза — 24-летняя Стася Милославская. Экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила, что Петров держится в стороне от броских женщин из шоу-бизнеса и тусовки. Анна уверена: не каждая сможет стать второй половиной такого мужчины.

«Быть рядом с актером невероятно сложно, потому что у них часто и без предупреждения запускаются процессы самокопания, поиска себя», — заметила Седокова.

Артистка полагает, что Петров до сих пор не вступил в брак лишь потому, что слишком дорожит своими отношениями.

«Это очень сложный холостяк», — резюмировала певица.

Седокова не скрывает: она вряд ли смогла бы встречаться с актером — человеком, который сконцентрирован исключительно на себе и своей карьере. По словам Анны, для нее, как для женщины важно, чтобы возлюбленный заботился о семье. Сама певица воспитывает троих детей. Исполнительница с особой осторожностью оценивает потенциальных избранников.