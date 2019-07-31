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Жасмин взяла сценическое имя вопреки советам Пугачевой

Артистка вспомнила, как выбирала псевдоним.

Жасмин взяла сценическое имя вопреки советам Пугачевой
Алла Пугачева, Жасмин. Фото: globallookpress.com

Певица Жасмин не скрывает, что гордится близкой дружбой с Аллой Пугачевой. Как рассказала певица, Примадонна часто навещает ее, а та наносит звездной коллеге ответные визиты.

На людях Алла Борисовна называет Жасмин сценическим именем, но совсем другое дело, когда артистки общаются наедине. Тогда она зовет певицу Сарой – именем, которое исполнительница получила в честь бабушки-еврейки.

«Наедине она меня Сарой называет. А на людях может меня и Жасечкой и Жасминочкой звать», – призналась певица.

Жасмин вспомнила, как выбирала псевдоним для выступлений. Когда-то взять имя принцессы из сказки «Аладдин» Саре предложил Владимир Матецкий. Но Пугачева неожиданно оспорила выбор композитора, заявив, что вариант ей не нравится.

Хотя Примадонна упорно стояла на своем, Жасмин поступила по-своему. Как выяснилось, певица не прогадала. Этот псевдоним придал ей загадочности, что привлекло повышенный интерес поклонников. Сарой же, кроме Пугачевой, Жасмин продолжают называть только самые близкие люди, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, накануне супруга певицы, предпринимателя Илана Шора, объявили в международный розыск на родине в Молдавии. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, из-за этого Жасмин увеличила число своих охранников, которые следят на концертах, чтобы к ней никто не подходил слишком близко.

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Жасмин взяла сценическое имя вопреки советам Пугачевой
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