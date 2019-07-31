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Ливанов рассказал о травме, которая едва не оборвала его карьеру

По словам актера, у него произошло смещение позвоночника.

Ливанов рассказал о травме, которая едва не оборвала его карьеру
Игорь Ливанов рассказал о серьезной травме/globallookpress.com

Актер Игорь Ливанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о тяжелой травме позвоночника, которую он получил во время съемок знаменитой картины «Тридцатого уничтожить!», где сыграл главную роль. В какой-то момент стоял вопрос, что он больше никогда не сможет сниматься в кино.

Игорь Ливанов. Фото
Ливанов едва не закончил в молодости актерскую карьеру/globallookpress.com

«Это была, так скажем, накопительная травма. Я неудачно прыгнул во время съёмок, и произошло смещение позвонков. Все трюки я выполнял сам. Я не мог заснуть неделями. Боль была жуткая. Мне помог врач Александр Морозов. Он, конечно, оказался удивительным человеком. Я пришел к нему буквально на одной ноге. Вторая просто волочилась. Он нацепил мне на ногу какой-то перцовый пластырь и сказал, чтобы я пришел к нему через неделю», — вспомнил актер.

По словам Игоря Ливанова, через неделю он действительно пришел на прием к доктору, хотя изначально считал, что лечение займет в лучшем случае несколько месяцев. В итоге он полностью поправился.

«Врачи потом мне часто задавали вопросы, каким чудесным образом я смог так быстро реабилитироваться. Я считал, что моя профессия закончилась и я стану инвалидом, и тут вдруг такое чудесное исцеление», — заявил актер.

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Борис КорчевниковИгорь ЛивановКартина "Тридцатого" - уничтожить!"Программа "Судьба человека"

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Ливанов рассказал о травме, которая едва не оборвала его карьеру
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