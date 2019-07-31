Меган Маркл отказалась от пышного празднования дня рождения

У Меган Маркл выдался непростой год. Адаптация при королевском дворе, рождение ребенка, светские мероприятия и к тому же ответственная работа приглашенным редактором для популярного глянцевого издания. Не нужно быть королевским экспертом, чтобы понимать — герцогиня отчаянно нуждается в отдыхе.

Уже на этой неделе, 4 августа, Меган отметит свой 38-ой день рождения. Какой же праздник хочет устроить себе жена принца Гарри? На этот вопрос Express ответил источник во Фрогмор-коттедже.

По словам инсайдера, герцогиня хочет отметить день рождения в кругу самых близких людей. Ничего громкого и пафосного не планируется. Кроме того, она не намерена в этот день оставлять сына на попечение няни, ведь это ее первый день рождения в статусе матери.

«Она так любит его, так увлечена родительством, что все ее мысли больше сосредоточены на Арчи, а не на дне рождения. Она бы хотела небольшой праздничный обед с семьей и тихую вечеринку», — заявил источник.

Что касается подарка Гарри своей жене, источник ответил, что принц так старается все удержать в секрете, что ни у кого нет шанса даже предположить, что бы это могло быть.

«Мег ничего не просила, но я уверен, что у него какие-то особенные планы на этот день. А Меган считает лучшим подарком своего маленького Арчи, она уже абсолютно счастлива», — подытожил он.