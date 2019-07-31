Киркоров поддержал Галкина, который пристыдил «гламурных девиц»

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал в Instagram супруга певицы Аллы Пугачевой телеведущего Максима Галкина. Он заявил, что подписывается под каждым словом юмориста, который высказался о лесных пожарах в Сибири.

Отметим, что ранее Галкин заявлял, что прекрасно видит, какая истерия развернулась в социальных сетях в связи с пожарами. Телеведущий призвал бороться с причинами, а не с последствиями этого явления. Он заметил, что год назад горело примерно столько же лесов, но тогда в соцсетях об этом высказываться было немодно. Сегодня же, как считает Галкин, многие «гламурные девицы» просто пиарятся на этой трагедии, публикую на своих страничках информацию.

Отметим, что после высказывания Галкина в Сети началась его травля. Многие пользователи считают, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить пожары. Некоторые пользователи даже стали интересоваться у юмориста, сколько денег ему заплатили за такой пост.

Добавим, что пожары в Сибири уже бушуют несколько недель. Самолеты МЧС не так давно приступили к их тушению с воздуха.