Земфира раскрыла детали нападения агрессивного фаната

Поклоннику, разбившему стекла в иномарке Земфиры, грозит до двух лет заключения. Также ему придется возместить ущерб, нанесенный автомобилю Merсedes. Как рассказала сама певица, раньше она уже встречала агрессивного фаната.

По словам артистки, в момент, когда мужчина громил машину, она была дома. Нападавший хотел выманить Земфиру на улицу сработавшей сигнализацией, но певица ее просто не устанавливала. Только когда ей позвонили из полиции, она спустилась вниз.

«Да там и он, тот, кто это всё натворил, стоял рядом. Он даже не пытался скрыться», — говорит исполнительница.

Прошлой зимой фанат уже пытался привлечь внимание звезды. Однажды он подстерег ее у подъезда, когда она возвращалась из магазина. Руки певицы были заняты покупками, поэтому ей пришлось около пятнадцати минут беседовать с поклонником, пока она не смогла попасть в дом вместе с соседями.

Мужчина говорил бессвязно и упоминал о секте, в которую попал вместе с родителями. Когда Земфира пригрозила, что вызовет полицию, молодой человек отреагировал как настоящий психопат и перешел к угрозам.

«Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать в окно. Типа, вызывай, кого хочешь!» — вспоминает рок-звезда в интервью «МК».

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, неадекватный фанат оказался 35-летним грузчиком, работавшим в одном из магазинов.