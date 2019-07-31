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Пельш объяснил, почему его никогда не съедят акулы

Как заметил телеведущий, у него с этими хищниками существует определенная «договоренность».

Пельш объяснил, почему его никогда не съедят акулы
Пельш не боится быть съеденным акулой/globallookpress.com

Телеведущий Валдис Пельш, который не так давно участвовал в съемках картины «Большой белый танец» в Мексике на острове Гуадалупе, где ему приходилось видеть акул, признался, что ему не страшны эти хищники. По словам звезды, он прекрасно знает, насколько опасны акулы, но у него, как он уверяет, с ними есть четкая договорённость.

Валдис Пельш. Фото
Пельш не боится акул/globallookpress.com

«Я не ем суп из акульих плавников, а они не едят меня», — заметил телеведущий. Кроме того, он отметил, что просто обожает драйв и такой активный отдых. Лениво лежать на пляже под солнцем он, конечно, может, но почему-то ему потом ему больше не хочется возвращаться в такие места.

Телеведущий рассказал, что во время съемок картины у них была так называемая самодвижущаяся акулья клетка. Она напоминает собой подводную лодку, в которой есть места для пилота и наблюдателя. Причем наблюдатель находится в открытой полукапсуле, где он плавает рядом с большой белой акулой.

Как сказал Валдис Пельш, вообще-то такие лодки используют вовсе не для съемок фильмов, а для научных экспериментов. Его команде пришлось писать специальную заявку, чтобы получить ее во временное пользование. В итоге мексиканская сторона пошла им навстречу, сообщает РИА «Новости».

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Валдис ПельшКартина "Большой белый танец"Мексика

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Пельш объяснил, почему его никогда не съедят акулы
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