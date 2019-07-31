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Евгений Герчаков признался, что не боится смерти

Актеру 31 июля 2019 года исполнилось 70 лет.

Евгений Герчаков признался, что не боится смерти
Евгений Герчаков прекрасно себя чувствует в юбилей/globallookpress.com

Звезда картины «Бабушка легкого поведения» Евгений Герчаков заявил, что не боится смерти, которая может подстерегать в любую минуту. Актер, которому 31 июля 2019 года исполнилось 70 лет, по собственному признанию, редкий гость у врачей. Он ведет здоровый образ жизни. Старается не употреблять спиртные напитки и не курить. Пьет исключительно безалкогольный глинтвейн.

Евгений Герчаков. Фото
Евгений Герчаков ощутил женскую любовь после пятидесяти лет/globallookpress.com

Актер твердо намерен дожить до следующей юбилейной даты – 75 лет. Себя он видит в этом возрасте молодым мужчиной. В будущее актер смотрит с надеждой, тем более что недавно у его старшего сына Льва родился внук Даниэль. Сейчас он старается помогать семье сына, навещает внука.

Как рассказал актер, много лет назад мама его утешала. Она говорила, что девки начнут на него вешаться после пятидесяти лет. Родительница, как он считает, оказалась совершенно права. От поклонниц сегодня у него нет отбоя. При этом он верен своей супруге, которую безумно любит.

«С третьей женой, Оксаной, у нас годовщина — 15 лет брака. Готовлю сюрприз не только ей, но и публике. Работаю над кинопроектом. Хочу сыграть Соломона Михоэлса, великого еврейского артиста. Мне повезло: Оксане нравится, когда на меня обращают внимание женщины-поклонницы. Ведь главное — быть в тренде. Верна ли она мне, узнаем позже», — заявил популярный актер, слова которого приводит «СтарХит».

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день рожденияЕвгений ГерчаковКартина "Бабушка легкого поведения"

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Евгений Герчаков признался, что не боится смерти
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