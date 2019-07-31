Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова

Максим Виторган продолжает делиться с поклонниками необычными снимками. На этот раз актер опубликовал на своей странице в социальной сети Instgaram фотографию, на которой он предстал в не совсем привычном образе.

На фотографии Макси потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.

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«Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим», — шутя, замечает актер в комментарии к необычному снимку.

Забавный кард понравился и поклонникам звезды в Сети. Первым делом, что написали комментаторы, это то, что они сравнили его с популярным телеведущим Андреем Малаховым.

«Ничего себе, думаю, как у Малахова лицо вытянулось», — пишет поклонница.

Напомним, в последнее время интерес к Виторгану прикован из-за разговоров о новом романе звезды. Его избранницей стала актриса Нино Нинидзе, которая не так давно разошлась с режиссером Кириллом Плетневым.

А вы находите сходство между двумя знаменитостями?