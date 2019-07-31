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Бари Алибасов оказался липовым миллионером

Выяснилось, что у продюсера группы «На-На» небольшие доходы.

Бари Алибасов оказался липовым миллионером
Бари Алибасову не хватает денег/globallookpress.com/

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов оказался липовым миллионером. Его доходы, согласно справке 2 НДФЛ, не такие огромные, как некоторые могли подумать. К примеру, в сентябре 2018 года сумма его дохода составила скоромные 114 942 рубля. В октябре прошлого года доход был и того ниже – 57 471 рубль. Правда, в ноябре и декабре прошлого года продюсер неплохо заработал. Тогда снимался фильм о его женитьбе с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В ноябре он заработал миллион 725 тысяч, а в декабре — миллион 149 тысяч. Эти деньги он получил от телевизионщиков.

Бари Алибасов. Фото
Алибасов оказался липовым миллионером/globallookpress.com/

Один из источников в налоговой службе, к примеру, сообщил, что Алибасов входит в учредители компании «Натали», которая занимается организацией развлечений. Ее актив — порядка 20 миллионов рублей. Но Алибасов там не единственный учредитель. Другая его фирма, «Бариал», и вовсе имеет нулевой доход и денег в копилку продюсера не приносит.

В свое время Алибасов серьезно вложился в покупку недвижимости. Она сейчас его и спасает. Живых денег не хватает. Он пока умудряется вылезать на пиаре, но всем понятно, что это ненадежный источник дохода.

«Я покупал все три квартиры, а оказалось, что оформлены на меня только две. Но поскольку все квартиры объединены в одну большую девятикомнатную, то, как только меня не будет на этом свете, человек, на которого записана часть площади, просто не пустит сюда ни моего сына, ни мою жену. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я побыстрее умер», — заявил Бари Алибасов, слова которого цитирует «Комсомольская правда».

Отметим, что Бари Алибасов стал героем многих ток-шоу. Все из-за того, что он по ошибке выпил ядовитую жидкость «Крот». Продюсер был в медикаментозной коме и даже балансировал на грани жизни и смерти. Сейчас Алибасов заявил, что ему требуются на лечение дорогостоящие лекарства. Его сын, который пропарился на истории с болезнью отца, куда-то пропал вместе с большими деньгами. Продюсер надеется, что Бари Алибасов-младший выйдет на связь и поможет отцу с лечением.

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Бари Алибасов оказался липовым миллионером
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