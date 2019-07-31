Ольга Бузова улыбнулась специально для своих поклонников

Ведущая «Дома-2» поблагодарили своих друзей за то, что они рядом.

Несмотря на ажиотаж, воцарившийся в Instgaram российских звезд по поводу горящих в Сибири лесов, а также вопросы фанатов самой Ольги Бузовой в Сети, ведущая «Дома-2» находит свои инфоповоды для постов.

На этот раз певица решила сказать «свое женское слово» по поводу улыбок. Глубина мысли, которой поделилась Ольга, удивляет.

«Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, увидишь ли ты мою улыбку или увижу я твою. Ведь важно не то, что мы видим. Куда важнее то, что мы чувствуем», — привела она известное высказывание в качестве подписи к фото, на котором она и улыбается своим поклонникам.

Кроме того, Бузова напомнила о международном дне улыбок и поблагодарила своих друзей за то, что они рядом. Комментаторы отметили, что им очень нравится улыбка Ольги, а некоторые признались, что только она и может поднять настроение.

«Неунывающая красавица. Счастья! И столько честных и любящих бескорыстно людей рядом», — поделилась, кажется, спорным утверждением.

Кстати, не так давно певица высказывалась относительно другой любимой ею темы – отношений мужчины и женщины. Как-то она поделилась наблюдениями об инфантильности некоторых представителей сильного пола. А позже предположила, что Тимур Батрутдинов ревнует ее к Егору Криду.

А вам нравится улыбка Ольги Бузовой?