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Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях

По словам музыканта, на них у него просто нет времени.

Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях
Стас Михайлов не почувствовал изменений в жизни после 50 лет/globallookpress.com

Музыкант Стас Михайлов заявил, что у него нет времени на пластические операции, которые, как некоторые считают, он делает постоянно. По словам «покорителя дамских сердец», пластические операции – не его среда. Музыкант активно занимается спортом, что и позволяет ему быть все время в форме. При этом он отметил, что порой его одолевает лень.

Стас Михайлов. Фото
Михайлов не прибегает к помощи пластических хирургов/globallookpress.com

Рассказал певец и об интервальном голодании. Был период в его жизни, когда он не ел по 16 часов. Правда, из-за напряженного графика выступлений такой режим сейчас соблюдать у него не получается.

«Честно говоря, рецепта молодости нет. Надо просто любить жить. Весной мне исполнилось 50 лет. Я думал, что почувствую какие-то изменения. Но ничего не почувствовал. Живу и радуюсь жизни», — сказал Стас Михайлов.

Высказался музыкант о своем стиле в одежде. По его словам, он ходит в том, в чем ему комфортно. Он не против порой поэкспериментировать со стилем. Над слухами о своем парике вместо волос он просто посмеялся. Тем, кто не верит, он даже готов дать подергать свои волосы, сообщает «Комсомольская правда».

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секрет молодостиСтас МихайловСтас Михайлов пластика

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Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях
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