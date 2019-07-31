Анна Бузова рассказала о шраме в душе после ссоры с сестрой

Родная сестра певицы Ольги Бузовой Анна в Instagram намекнула на ссору с родственницей, которая случилась чуть больше полугода назад. «Шрам — это место, которое после заживления становится крепче, чем вся остальная кожа». Это цитата от мамули… Что-то в этом есть… Вот только шрам — это также ежедневное напоминание о случившемся. Я всё же хочу пожелать поменьше «шрамов» нам всем, даже если они делают нас сильнее», — заявила Анна Бузова.

Напомним, что черная кошка между двумя неразлучными сёстрами пробежала во время отдыха в Куршевеле. Это один из самых престижных курортов мира. По одной из версий, Анна Бузова разместила видеозапись в соцсетях с сестрой, не согласовав ее с ней. Якобы Ольга Бузова обиделась.

Домой сестры летели уже не вместе. Ольга Бузова расположилась в бизнес-классе самолета, а ее сестра — в экономе. Вскоре сестры отписались друг от друга в социальных сетях.

Между тем шоумен Рустам Солнцев считает, что конфликт двух родственниц не стоит и выеденного яйца. Ранее он говорил, что сестры просто перебрали на отдыхе и поэтому поссорились.